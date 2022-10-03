Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde yaralamalı trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in naaşı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen askeri törenle memleketi Kayseri 'ye uğurlandı.

Kaynak: İHA

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