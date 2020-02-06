Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı - TOKAT - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı - TOKAT - Son Dakika

Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı - TOKAT

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın naaşını taşıyan askeri uçak, kötü hava şartları nedeniyle Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın naaşını taşıyan askeri uçak, kötü hava şartları nedeniyle Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı.

Kent genelinde dün geceden bu yana olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile diğer protokol üyeleri, şehit cenazesini karşılamak için Tokat Havalimanı'na geldi.

Şehit Karaca'nın naaşının bulunduğu askeri uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağın Sivas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı - TOKAT

Tokat Havalimanı, Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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