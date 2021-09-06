Üye Girişi
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı - Son Dakika

Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı

06.09.2021 13:00
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Samsunlu Piyade Er Umut Bulut'un oğlu Selçuk Yağız Bulut'un (9), annesi Ö.A. (29) ve üvey babası M.A.'dan (32) şiddet gördüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Samsunlu Piyade Er Umut Bulut'un oğlu Selçuk Yağız Bulut'un (9), annesi Ö.A. (29) ve üvey babası M.A.'dan (32) şiddet gördüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan anne ve üvey baba serbest bırakılırken, küçük çocuk da devlet korumasına alınıp, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.

Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehit Umut Bulut'un eşi Ö.A. da aradan geçen zamanda M.A. ile evlendi. Şehit Umut Bulut'un ailesi, şehidin oğlu Selçuk Yağız Bulut'un Ö.A. ve üvey babası M.A.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, şikayette bulundu. İddialar üzerine psikologlar eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfadelerin ardından harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, anne ve üvey babayı gözaltına aldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerin ardından anne ve üvey baba serbest bırakıldı. Şehit Umut Bulut'un oğlu ise devlet koruması altına alındı. Anne ve üvey baba hakkında soruşturmanın devam ettiği, bu süre içerisinde çocuğun devlet koruması altında yerleştirildiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olacağı öğrenildi.

ANNENİN, 7 YIL ÖNCEKİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTIŞehit Umut Bulut'un eski eşi Ö.A., 21 Mayıs 2014 tarihinde DHA'ya verdiği röportajında eşinin şehit olmadan yaklaşık 5 saat önce oğluyla ilgili vasiyette bulunduğunu anlatmıştı. Ö.A., röportajında şunları söylemişti: "Eşim şehit olduğunda oğlum henüz 9 aylıktı. Ben kendimi oğluma adadım. Eşimin vasiyetini yerine getirmek için yaşıyorum. Eşim şehit olmadan bir hafta önce onun şehit olacağı ile ilgili rüyalar gördüm. Şehit olmadan yaklaşık 5 saat önce telefonla bizi aradı ve konuştu. Ona gördüğüm rüyaları anlattım. Güldü. Şehit olacağını kendisi de söyledi. Bana 'Oğlumuzu okut. Benim şehit olacağım yere komutan olarak gelsin, görev yapsın' dedi. Eşim dediği gibi şehit oldu. Şimdi ben de oğlumuz için söylediği bu vasiyeti yerine getirmek için çalışıyorum, yaşıyorum. Bütün geleceğim, hayallerim, hayatım oğlumun üzerine. O da babası gibi kahraman bir asker olacak"ŞEHİDİN HALASI 8 YIL ÖNCE VELAYET DAVASI AÇMIŞ

Bu arada şehit oğlu Yağız Selçuk Bulut ile ilgili halası Ayşe Bulut ise, 2013 yılında Çarşamba 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne velayet davası açtığı ortaya çıktı. Anne Ö.A'nın psikolojik sorunlarının olduğunu iddia eden Ayşe Bulut, yeğeninin velayetini almayı istemişti.


- Samsun
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı

Umut Bulut, Hisarcık, Selçuk, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da 14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü 13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de 13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti 13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak 13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak Çaycı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı 12:46 Çaycı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Son Dakika Haberleri
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi         
14:12
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır         
13:25
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı         
13:19
Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi         
13:08
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement