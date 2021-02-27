Son dakika haberi... Şehidin oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika

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Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehit polis memuru Hakan Akdere'nin oğlu 8 yaşındaki Eymen'e doğum günü sürprizi yaptı. Emniyet müdürüne şehit ve gazi derneği üyeleri de eşlik etti.

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde 22 Ekim 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Polis Memuru Hakan Akdere'nin oğlu Eymen'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Eymen'in 8'incı yaş gününde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile beraber Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman'da eşlik etti.

Şehidin eşi Alev Akdere, "Eymen'imin en özel, en anlamlı ve güzel gününde yüzündeki tebessümü eksik etmediniz ve mutluluğuna mutluluk kattınız. Hiçbir zaman varlığınızı eksik etmediğiniz için başta İl Emniyet Müdürü olmak üzere yanımızda olan herkese, şehitlerimizin emanetlerini unutmayıp sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum dedi" dedi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, şehidin oğluna çeşitli hediyeler verdi.