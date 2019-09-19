Son Dakika Haberleri: Şehidin oğlundan Bakan Gül'ü mutlu eden cevap
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Şehidin oğlundan Bakan Gül'ü mutlu eden cevap

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un ailesini ziyaretinde, büyüyünce ne olacağını sorduğu 9 yaşındaki oğlu Hakan Uzun'dan "Adalet bakanı olmak istiyorum" yanıtını alınca mutluluk yaşadı.

Şehidin oğlundan Bakan Gül'ü mutlu eden cevap, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un ailesini ziyaretinde, büyüyünce ne olacağını sorduğu 9 yaşındaki oğlu Hakan Uzun'dan "Adalet bakanı olmak istiyorum" yanıtını alınca mutluluk yaşadı.

Bakan Gül'ün, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaretinde, basın mensupları eve alınmadı.

Ziyaretin ardından Bakan Gül'ün basın müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Bakan Gül, şehit Uzun'un çocuklarına hediyeler verdi.

Şehit Uzun'un 9 yaşındaki oğlu Hakan Uzun'a büyüyence ne olmak istediğini soran Gül, "Adalet bakanı olmak istiyorum" yanıtını alınca mutluluk yaşadı.

Yanıt karşısında gülümseyen Bakan Gül, "Aslanım benim, en güzelini yaparsın. Babasının oğlu" diyerek Hakan Uzun'u öptü.

Cumhuriyet Savcısı, Murat Uzun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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