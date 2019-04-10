Son Dakika Haberleri: Şehidin Organları 3 Ayrı Hastaya Umut Oldu

Şehidin Organları 3 Ayrı Hastaya Umut Oldu

2 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları, Gaziantep ve Adana'da böbrek ve karaciğer bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Şehidin Organları 3 Ayrı Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları, Gaziantep ve Adana'da böbrek ve karaciğer bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesi, hastane yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrası şehidin organlarını bağışladı. Yapılan operasyon ile alınan iki böbrek Gaziantep Üniversitesinde, karaciğer ise Adana Şehir Hastanesinde bir hastaya nakledilecek.

Şehit ailesini gösterdiği duyarlılık nedeniyle kutlayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Şehidimize Allah'tan Rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin ailesini bu vakurlu davranışlarından dolayı saygıyla tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:27 Kaynak: İHA
Adana, Gaziantep, Güncel
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