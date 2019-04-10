Şehidin Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesinin, oğullarının organlarını bağışladığı bildirildi.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesinin, oğullarının organlarını bağışladığı bildirildi.



Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamada, Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23) tedavi gördüğü Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu ve şehidin naaşının düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildiği hatırlatıldı.



Şehidin ailesinin ilk olan bir girişime öncülük yaparak Sayın'ın organlarını bağışladığı vurgulanan açıklamada, şehidin iki böbreğinin Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde, karaciğerinin ise Adana Şehir Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledileceği kaydedildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, şehit Sayın'ın ailesinin gösterdiği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin ailesini bu vakur davranışlarından dolayı saygıyla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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