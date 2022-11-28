Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Silah arkadaşlarının okuduğu marş, yeri göğü inletti - Son Dakika
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Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Silah arkadaşlarının okuduğu marş, yeri göğü inletti

28.11.2022 11:02

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, vasiyeti gereği Gaziantep'te köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Öztürkmen'in acılı ailesiyle görüşen silah arkadaşları, cephede çarpışan arkadaşları için Harp Okulu marşını okudu.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda önceki gün Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu. İstanbul'un Üsküdar semtinde yaşayan şehit Öztürkmen, vasiyeti gereği köyüne defnedildi.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİLER

Öztürkmen'in silah arkadaşları, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Sosyal tesislerine gelerek şehidin acılı ailesi ile görüştü. Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu marşı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı. Alandakiler ise ise marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı. Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen ise marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken, marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı.

Şehidin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NİN İLK ŞEHİTLERİNDEN OLDU

Şehidin daha önce Harp okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.

Şehidin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

SON VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehidin roket saldırısından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Öztürkmen'in son görüntülerinde elindeki silahın uzuvlarını anlattığı ve "Her şeye hazırım" dediği duyuluyor. Söz konusu video sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcısı görüntüleri paylaşıp şehide rahmet diledi.

Şehidin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti
Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Silah arkadaşlarının okuduğu marş, yeri göğü inletti - Son Dakika

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