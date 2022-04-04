Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı - Son Dakika
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Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı

04.04.2022 10:41
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı

OSMANİYE'de şehit ailesinin evine girerek altın ve paraların yanı sıra tabanca çalan 3 kadın, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

OSMANİYE'de şehit ailesinin evine girerek altın ve paraların yanı sıra tabanca çalan 3 kadın, polisin sıkı takibi ile yakalandı. 3 şüpheli tutuklanırken, tabanca, para ve altınlar şehit ailesine teslim edildi.

Şırnak'ın Gülyazı ilçesi Alancık Mahallesi'nde 2012 yılında araç kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın, Yediocak Mahallesi'ndeki ailesinin evine önceki gün giren kimliği belirsiz 3 kişi, altın ve paraların yanı sıra şehidin tabancasını da çaldı.

Şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekipler, şüphelilerin 15 ayrı suç kaydı bulunan A.G., 12 ayrı suç kaydı olan H.Ç. ile bir suçtan kaydı bulunan A.G. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, polisi fark edince kaçmaya çalışan 3 kadını da takip sonucu yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada şehit ailesinin evinden çalındığı belirlenen 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 3 bin lira ile şehidin beylik tabancası aileye teslim edildi.


Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
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Süleyman Topal, Şırnak, Şehit, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı - Son Dakika


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