Şehidin Turgutlu'da yaşayan ağabeyinden Türkkan'a suç duyurusu - Son Dakika

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, beraberinde şehit İsa Gürmen'in kardeşlerinden Abdullah Gürmen'le birlikte İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'şehitlik makamına hakaret ve saygısızlık ettiği gerekçesiyle Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit İsa Gürmen'e küfür etmesine tepkiler sürüyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ile şehidin diğer ağabeyi Abdullah Gürmen, İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Taydaş, suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, "İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür etmişti. Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu'da yaşamaktadır. Biz de şehit ağabeyi ile bugün Turgutlu Adliyesi'nde İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkkan'ın grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli" dedi.