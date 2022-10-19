ŞEHİDİN VASİYETİ SONRASI EDİRNE'DE KURULAN KERMESTE 63 BİN TL TOPLANDI - Son Dakika
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ŞEHİDİN VASİYETİ SONRASI EDİRNE'DE KURULAN KERMESTE 63 BİN TL TOPLANDI

19.10.2022 09:20

IRAK'ın kuzeyinde te0röristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) vasiyeti sonrası Edirne'de düzenlenen 'Şehidimize son görev' isimli kermeste toplanan 63 bin TL, LÖSEV'e bağışlandı.

IRAK'ın kuzeyinde te0röristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) vasiyeti sonrası Edirne'de düzenlenen 'Şehidimize son görev' isimli kermeste toplanan 63 bin TL, LÖSEV'e bağışlandı.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın. Bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın şeklindeki vasiyeti sonrası Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağış yağdı. Son olarak Edirne Belediyesi Kadın Aile Hizmetler Müdürlüğü'nce 'Şehidimize son görev' isimli kermes yapıldı. Saraçlar Caddesi'ndeki kermes alanına, yiyecek, içecek ve kitaplardan oluşan stantlar kuruldu. Kermeste elde edilen 63 bin TL'lik gelir ise LÖSEV'e bağışlandı. Bağış sonrası LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Setenay Tan, Sosyal Hizmetler Uzmanı Hatice Doğan, Aktif İletişim Personeli Evrim Erdoğan, Edirne Komite Ailesi Ceylan Toker, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek, teşekkür sertifikası takdim etti.

'ÇOCUKLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Yusuf Ataş'ın vasiyetini hatırlatarak, Edirne Belediyesi olarak, Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün koordinasyonunda tüm birimlerimiz ile Emekli Astsubaylar Derneği, Mor Ev ve Üretici Kadınlarla beraber kermes yaptık. Dün yapılan kermeste, 63 bin TL para toplandı. Bugün itibarıyla o parayı, LÖSEV'in banka hesabına Yusuf Ataş'ın vasiyeti olarak yatırdık. LÖSEV de bize bir teşekkür sertifikası takdim etti. Çok teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımız için hep beraber, bütün ülke için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile de kahraman şehidimiz Yusuf Ataş'ı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ŞEHİDİN VASİYETİ SONRASI EDİRNE'DE KURULAN KERMESTE 63 BİN TL TOPLANDI - Son Dakika
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