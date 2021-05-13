Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı - Son Dakika

Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı

13.05.2021 15:07
Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı, System.String[]

Tekirdağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti gereği ailesine verilen şehitlik tazminatının bağışlanması ile büyük oranda tamamlanan Ergene ilçesindeki cami ibadete açıldı.

Tekirdağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti gereği ailesine verilen şehitlik tazminatının bağışlanması ile büyük oranda tamamlanan Ergene ilçesindeki cami ibadete açıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, öncesinde memleketinde yapımına başlanan camiyi görüp ailesine şehadet şerbetini içmesi halinde alınacak tüm tazminatların cami yapımı için başlatılan kampanyaya bağışlanmasını vasiyet etti. Bekir'in şehadetinin ardından ailesi bu vasiyeti yerine getirdi.

Bağışla büyük bölümü tamamlanan Bilal Habeşi Camisi bayram namazı ile ibadete açıldı. Ayrıca ibadethanenin adının da Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir Camisi olarak değiştirilmesi için de girişimde bulunuldu.

-"Vasiyeti yerine getirdik mutluyuz"

Şehidin ağabeyi Dursun Ali Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada kardeşinin izinli olarak baba ocağına geldiğinde yapımına yeni başlanan cami için bağış yapmasını istediğini söyledi.

Bekir, şehit kardeşinin de talebi üzerine kendisine bir vasiyette bulunduğunu ifade ederek, "Kardeşim izinli olarak evimize geldiğinde caminin yapımını gördü. Ben de ona 'Birkaç maaşını ver, yardımın olsun.' dedim. Kendisi bana, 'Buraya birkaç maaşla yardım edilmez.' dedi. Daha sonra konuştuğumuzda da şehit olması halinde bütün tazminat ve yardımların buraya cami yapımı için verilmesini vasiyet etti. Biz de kendisinin vasiyetini yerine getirdik." dedi.

Şehidin diğer ağabeyi Yakup Bekir de vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ergene Yeşiltepe Bilal Habeşi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Gürkan ise bayramın ilk gününde ibadete açtıkları camiye katkıda bulunan herkese ve başta rahmetler dilediği şehit Recep Bekir ve ailesine teşekkür ederek minnettar olduklarını söyledi.

Şehidin vasiyetiyle yapılan bağışla caminin büyük oranda tamamlandığını anlatan Gürkan, "Camimiz bayramın ilk günü ibadete açıldı. Bu bizleri mutlu etti. Ancak başta şehit kardeşimiz ve onun ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla kısa sürede yapımını tamamlayarak camimizi ibadete açtık." şeklinde konuştu.

Bilal Habeşi, Bayram, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı - Son Dakika


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