Şehidin vasiyetine hemşehrileri sahip çıktı

Şehit Eren Öztürk'ün, "eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetini ilçe halkı sahiplendi

Şehit annesi Cahide Öztürk:

"Gerekirse 2 oğlum daha var, şehit veririm"

BİTLİS - Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyetine hemşehrileri sahip çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi'ndeki cami imamıyla 2016 yılında sosyal medya üzerinde yaptığı mesajlaşmada, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam" dediği ortaya çıktı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalar yürek dağlarken, şehit Eren Öztürk yazışmasında, "Ben duruşumu babamdan aldım. Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam. Allah hakkımda ne nasipse onu bana versin. Hocam vatan sevgisi kadar güzel hiçbir sevgi ve duygu yok. Geceleri ayazda beklerken gurur duyuyorum kendimden. Vatanı bekliyorum, çok mutlu ve gururluyum. Dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Hocam kim benim yerimde olsa aynısını yapar. Allah bize iman Kur'an versin. Şahadetimizi getirerek ölmeyi nasip etsin. Allah devletimize zarar vermesin" dedi ortaya çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün, Cami İmamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, şehidin hemşehrileri, vasiyete kayıtsız kalmadı. Hemşehrileri, şehidin vasiyeti üzerine cami yapılması için kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında cami derneği adına açılan banka hesabına ilçe halkı para bağışında bulunmaya başladı.

Şehidin vasiyeti üzerine ineğini bağışladı

Bazı hayırseverler, cami yapımı için arsa bağışında bulunurken, ilçedeki iş adamları ve esnaflar da caminin yapımı için bims, demir, boya bağışı taahhüdünde bulundu. Kampanyaya duyarsız kalmayan bir hayırsever vatandaş ise, satılıp parasının cami inşaatında kullanılması için evinde bulunan ineğini bağışladı.



"Bir Eren ölü, bin Eren yaşar"

Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, oğlu Eren'in yerine görev yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Allah vatanımıza bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah. Bizi acılı günlerimizde yalnız bırakmayan Türk halkına, Ahlatlı hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bir Eren ölür, bin Eren yaşar. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu vatan hiçbir zaman Eren'lersiz kalmaz. Şu an beni de isteseler seve seve Eren'imin yerine 2 çocuğumla beraber o karakolda görev almaya hazırım. Bunu herkes bilecek, vatan hainleri çok iyi bilecek. Bir daha buna tenezzül etmeyecekleri kadar bizler cesur insanlarız. Biz bunların yapmış olduğu ihaneti hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.



"Tüm Türk halkının evladıdır"

İlçe halkının oğlunun vasiyetine sahip çıkmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen şehit babası Kerem Öztürk, "Bu arada benim sonradan öğrendiğim Kulaksız Mahallesi Cami İmamımıza bir vasiyette bulunmuş 2016 yılında. Çocuğumun daha 1 yıllık görev süresi dolduktan sonra hocamız hacdayken mesajlaşıyorlar, mesajlarında 'Ben şehit olacağım, benim adıma bir cami yaptırın, cami yaptırdıktan sonrada benim adımı verin' gibi mesajlar göndermiş hocama. Hocamla mesajlaşmışlar. Bu mesajlar sosyal medyada yayınlandıktan sonra özellikle Ahlat esnafına, iş adamlarına çok çok teşekkür ediyorum ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bizi duygulandıran o kadar mesajlar aldık ki, o kadar yardım talepleri ilettiler ki, cami derneğimizin hesabına bazıları 5 lira, 10 lira gibi yardımda bulunmuşlar. Ben tabi ki bunları görüp incelediğim zaman çok duygulanıyorum. Türk halkının şehidine ne kadar sahip çıktığını, ne kadar önem verdiğini buradan anlıyorum ki benim evladım yalnız benim evladım değil, tüm Türk halkının evladıdır. Cumhurbaşkanımdan istirhamım, bu vasiyetinin yerde kalmaması, bize destek olmalarıdır" diye konuştu.



"Gerekirse 2 oğlum daha var şehit veririm"

Şehidin annesi Cahide Öztürk ise, yavrusunu şehit verdiğini belirterek, "Gerekirse 2 oğlum daha var, şehit veririm. Ama içim yansa da ben bundan gurur duyuyorum. Şehit ailesi olarak Yaradan'a dilekçemizi gönderdik vuranlar için. Ama bir vasiyeti de var şehidimin, cami yapılmasını istemiş. İnşallah o da yerine gelir. Ellerinden öperim Cumhurbaşkanımın da inşallah şehidimin vasiyetine sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.



"Şehit Eren'imin vasiyeti yerde kalmasın"

Kulaksız Mahallesi Cami İmamı Şerafettin Tanyeri de, 10 yıldan beri mahallede görev yaptığını ve gençlerle bir diyalogu olduğunu belirterek, "Eren kardeşimizle de aynı şekilde bir diyalogumuz vardı. Şehidimiz 2016 yılında ben hacdayken bana mesaj gönderdi, 'Hocam Allah kabul etsin' dedi. Bende kendisine, 'Cenab-ı Allah sana da buraları görmeyi nasip etsin' dediğimde, 'Hocam Allah bana şahadeti nasip etsin, ben şahadeti istiyorum' dedi ve o şekilde uzun uzadıya konuşmalarımız oldu ve kendisi bana, 'Hocam eğer şehit olursam benim adıma cami yaptırın, olur mu?' şeklinden bir vasiyeti oldu. Şehit Eren'imiz şahadet şerbetini içtikten sonra ailesinin rızasıyla da sosyal medyada bu mesajları paylaştım ve bu mesajda ilçemizde, ilimizde ve Türkiye genelinde çok büyük yankılar uyandırdı. Halkımız buna sahip çıktı. Biz cami derneğimizi kurduk. Bir vatandaşımız 1 dönüm arsa bağışında bulundu, 1 dönümünü de biz kendi imkanlarımızla inşallah alacağız. Derneğimizin hesabına yoğun bir katılım var. Öğrenci kardeşlerimizden, askerlerimizden, vatandaşlarımızdan, iş adamlarımızdan destek var. Hatta bir büyüğümüz, Ahlat'ımızın bir büyüğü evindeki bir ineği satmak suretiyle camiye hibe etti. Derneğimizin hesabına 5 lira atanlar var, 13 lira atanlar var, 15 lira atanlar var. Bu şekilde şehidimin vasiyeti yerde kalmasın sloganıyla çıktığımız bu yolda, bütün vatandaşlarımızdan teveccüh var. Özellikle valimizden, kaymakamımızdan, devlet erkanımızdan, ilçe jandarma komutanımızdan bizlere yoğun ilgiler var. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şehidimin vasiyetini çerçevelettim, bir tanesini şehidimin babasına hediye ettim. Bir tanesini evime astım ve inşallah bir tanesini Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz ki burada şehidimizin ne kadar samimi duygular içerisinde askerlik yaptığını, ondan sonra vatan sevgisini, vatan sevgisinin onda ne kadar zirve yaptığını, o şekilde bu mesajları da Cumhurbaşkanımız görmüş olacaktır. İnşallah şehidimizin babasıyla beraber Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmek istiyoruz. ve birinci ağızdan şehidimin bu vasiyetini Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyoruz. Bu konuda ne kadar hassas olduğunu, şehitler konusunda ne kadar hassas olduğunu bildiğimden dolayı inşallah kendileriyle görüşmek istiyoruz. Buradan herkese teşekkürlerimiz sunuyorum. Halkımızdan, Cumhurbaşkanımızdan şehidimizin adına yakışacak, Ahlat'ımıza yakışacak biçimde güzel bir külliye yapmak istiyoruz ve bunun içinde kendilerinden destek bekliyoruz. Allah'ın izniyle orada imanlı, inançlı, şuurlu gençler yetişecek, dindar bir nesil yetişecek. Biz bu nesilleri inşallah Ahlat'ımıza ve bütün Türkiye'mize hediye etmiş olacağız. Bütün halkımızdan, devletimizden bu külliyenin yapılması için destekler bekliyoruz" diye konuştu.

Kulaksız Mahallesi Cami İmamı Şerafettin Tanyeri, Şehit Eren Öztürk adına yapılacak cami inşaatına destek vermek isteyenlerin Ziraat Bankası Ahlat Kulaksız Camii Derneğinin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini ifade etti.