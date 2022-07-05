ŞEHİDİN VASİYETİNİ BİLDİRDİĞİ HOCASI ÖMER ERMAN KONUŞTU - Son Dakika
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ŞEHİDİN VASİYETİNİ BİLDİRDİĞİ HOCASI ÖMER ERMAN KONUŞTU

05.07.2022 16:27
ŞEHİDİN VASİYETİNİ BİLDİRDİĞİ HOCASI ÖMER ERMAN KONUŞTU

ŞEHİT Enes Özgül'ün WhatsApp'tan "Ömer Hocam, şehit olursam, ismim ve soy ismim çocuk destek merkezine verilsin" mesajı yazdığı Ömer Erman, DHA'ya konuştu.

ŞEHİT Enes Özgül'ün WhatsApp'tan "Ömer Hocam, şehit olursam, ismim ve soy ismim çocuk destek merkezine verilsin" mesajı yazdığı Ömer Erman, DHA'ya konuştu. Ömer Erman, "31 Mayıs gecesi WhatsApp'tan yazdı. 'Kritik bir operasyona çıkacağım. Bu operasyondan dönemeyebilirim. Şehit olursam ismimin Isparta'daki kuruluşlardan birine verilmesini isterim' yazmıştı. Asker olmak hayaliydi. İsminin çocuk destek merkezine verilmesine sevindim. Bana verilen vasiyetin yerine getirilmesi beni mutlu etti" dedi.

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül(30) 21 Haziran 2022'de yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, vasiyeti ortaya çıktı. 31 Mayıs 2022 tarihinde Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman'a yazdığı WhatsApp mesajında Özgül, "Ömer Hocam, kritik bir operasyona katılacağım. Sizden istirhamım şudur: Eğer şehit olursam, adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam, her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin" demişti. Şehidin vasiyetini bildirdiği Ömer Erman DHA'ya konuştu.

"31 MAYIS GECESİ WHATSAPP'TAN YAZDI"

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman, "Yetiştirme yurdunda, görev yaparken çocuğumuzdu. 2010 yılında reşit olunca ayrıldı. O tarihten bu yana hep görüştük. 31 Mayıs gecesi WhatsApp'tan yazdı. 'Kritik bir operasyona çıkacağım. Bu operasyondan dönemeyebilirim. Şehit olursam ismimin Isparta'daki kuruluşlardan birine verilmesini isterim' yazmıştı. Ben de 'İnşallah, sağ salim dönersin' dedim" diye konuştu.

"ASKER OLMAK HAYALİYDİ, KENDİ İSTEĞİYLE ASKER OLDU" Ömer Erman, "1 Haziran'da, 'Hocam sağ salim atlattık operasyonu, sorun yok' yazmıştı. Bunu ben Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz ile de paylaştım. Görüşmemizden 20 gün sonra, yaralandığını duyduk. Şehadet haberini alınca tekrar müdürüme ilettim. Müdürüm de Sayın Bakanımızla iletişime geçmiş. Isparta'da yeni yapılan bir kuruluşumuz vardı. Isparta Çocuk Destek Merkezi diye oranın adını Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olduğunun müjdesini de bugün bizimle Bakanımız paylaştı. Hüzünlüyüz, vatanımız sağ olsun. Asker olmak hayaliydi. İsminin çocuk destek merkezine verilmesine sevindim bana verilen vasiyetin yerine getirilmesi beni mutlu etti" dedi.

BAKAN YANIK DUYURDUŞehit Enes Özgül'ün vasiyetinin öğrenilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Enes Özgül'ün isminin çocuk destek merkezine verileceğini açıkladı. Açıklamayı Twitter üzerinden yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" paylaşımında bulundu.

Görüntü dökümü-----------------------Ömer Erman ile röp.Isparta'daki merkeze asılan geçici tabela Şehidin fotoğrafıWhatsApp konuşması

Ömer Erman'a atılan vasiyet mesajı


YORUMLAR
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Şehidin vasiyeti yerine getirildi...Şehit Enes Özgül'ün adı çocuk destek merkezine verildi Şehidin vasiyeti yerine getirildi...Şehit Enes Özgül'ün adı çocuk destek merkezine verildi Ömer Faruk Yurtseven ve Sertaç Şanlı, Britanya maçı öncesi DHA'ya konuştu Ömer Faruk Yurtseven ve Sertaç Şanlı, Britanya maçı öncesi DHA'ya konuştu Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞEHİDİN VASİYETİNİ BİLDİRDİĞİ HOCASI ÖMER ERMAN KONUŞTU - Son Dakika
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