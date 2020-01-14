Şehidin yakınından duygulandıran söz:

Şırnak'ın Irak sınırında devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in yakınları terörü lanetledi. Şehidin akrabası Yusuf Gök, "Biz para için bu mesleğe devam etmiyoruz, bu iman, bayrak, vatan mücadelesidir, devam edecek" dedi.



Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater için taziye kuruldu. Kurulan taziyeye Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehidin yakınları katılarak dua etti.



"Bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz"



Şehit İlyas Bağater'in akrabası ve korucu başı olan Yusuf Gök, bu işi para için yapmadıklarını söyledi. Gök, "Biz imanımız için, devletimiz, bayrağımız için bu mesleği üstlenmişiz, bu davayı omuzlamışız. Para için olsa kimseyi öldürmem, kendimi de kimseye öldürtmem. Bu iman, bayrak, vatan mücadelesidir, devam edecek. Okyanusun ötesi de bilsin, Asya'nın ötesi de bilsin biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Türk olduğumuz kadar Kürt'üz, Kürt olduğumuz kadar da Türk'üz. Biz Müslüman Kürt'üz onlar Ermeni Kürt'tür, aramızdaki fark bu. Biz Selahattin Eyyubi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız, onlar Ermeni torunudur. Bu dava devam edecek. Bu dava kapanmayacak. Toprağımızda gözü olan bir kişi olana kadar bu davamız devam edecek. Koruculuk sistemi çıkmadan biz bu mücadeleyi yapıyorduk. Koruculuk sistemi bitse de bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bu mücadele bir dava mücadelesidir. Para için yapılan veya iki aşiret arasında yapılan bir dava değildir. Bu bir fikir mücadelesidir. Bir dava mücadelesidir" diye konuştu.



Şehidin ağabeyi Ömer Faruk Bağater ise, "Vatan sağ olsun. Bu terör örgütüne fırsat vermeyelim. Bu bizim yolumuz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK