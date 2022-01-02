ŞEHİR DIŞINDAN GELİP, BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDI - Son Dakika

ADANA'dan Karaman'a gelip sabaha karşı büfeye giren Mert Arvas, piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasadaki 92 lirayı çaldı. Polisi görüp kaçmaya başlayan Arvas, yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra büfeyi gözlerine kestirdi. Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi. Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı. Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı. Mert Arvas'ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Mert Arvas'tan şüphelenen polis, sorguya aldı. Mert Arvas'ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas'ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi. Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1108 paket sigarayı ele geçirdi. Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayın ardından kaçan Burhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.