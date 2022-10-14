Hırsızlık şüphelilerinden pişkin sözler: "Gidin FETÖ'cüleri bulun"

Kamera takipleriyle 2 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kadın adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan biri, kendilerini görüntüleyen muhabirlere "Gidin FETÖ'cüleri bulun" diye seslendi.

Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık yaptıkları belirlenen S.İ.ve M.Ç.(40), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Polisin uzun süre kamera takibi yaptığı olayda Bağbaşı Mahallesi'nde şüpheli kadınların eve girdikleri tespit edildi. Çok sayıda altın ve pırlanta gibi ziynet eşyası aldıkları ileri sürülen ve Kırşehir'e şehir dışından geldikleri aktarılan şüpheliler işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye sevki sırasında kendilerini görüntüleyen muhabirlere "Gidin FETÖ'cüleri bulun" diye seslendi.

Öte yandan polisin kamera izlemesine Yenice Mahallesi'nde de 'düz kontak' yöntemiyle motosiklet hırsızlığı yapan M.D.A.(19)'da takıldı. Gözaltına alınan M.A.D., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak E-Tipi Cezaevi'ne gönderildi. S.İ. ve M.Ç., ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.