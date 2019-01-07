Son Dakika Haberleri: Şehir Dışından Uyuşturucu Getiren Şahıslar Yakalandı

Şehir Dışından Uyuşturucu Getiren Şahıslar Yakalandı

46 dakika önce

İl dışından İlçeye uyuşturucu madde getiren şahıslar yakayı ele verdi.

Şehir Dışından Uyuşturucu Getiren Şahıslar Yakalandı, System.String[]
İl dışından İlçeye uyuşturucu madde getiren şahıslar yakayı ele verdi. Alaplı Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul bölgesinden İlçeye uyuşturucu madde getiren şüphelilere ve şehir içinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik suçüstü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 ayrı araç içerisinde 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından durdurularak kimlik kontrolu yapıldı.Şüphelilerden yapılan aramalarda, 12 hap 1 silah,1 şarjör, 4 mermi ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma komutanlığımız tarafından gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Alaplı, Jandarma, 3. Sayfa
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