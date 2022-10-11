Şehir efsanesi köyü ikiye böldü - Son Dakika
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Şehir efsanesi köyü ikiye böldü

11.10.2022 20:02

Şehir efsanesi köyü ikiye böldü Yol kenarındaki mezar bir mahalleyi ikiye böldü, muhtar "şehir efsanesi" dedi Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi mahallesinin merkezinde yolun kenarında bulunan mezarın sırrı çözülemedi.

Şehir efsanesi köyü ikiye böldü

Yol kenarındaki mezar bir mahalleyi ikiye böldü, muhtar "şehir efsanesi" dedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi mahallesinin merkezinde yolun kenarında bulunan mezarın sırrı çözülemedi. Mahalle Muhtarı Rıdvan Uslu, "Gelin" hikayesinin şehir efsanesi olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada bir gencin mahalledeki mezarın görüntüsünü "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu 9.6 milyon kişi izledi. Milyonlarca kişinin izlediği video ilgi odağı olurken konunun gerçeği yansıtmaması tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan Videoda şu ifadelere yer verildi;"Bir kız bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız ince hastalığa yakalanmış (verem) "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" diyormuş. Kızın haline acıyıp iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş mezar hep orada kalmış."

Paylaşımın yalanlayan Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu, "Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Eski evimin önündeydi bu mezar. Çocuk iken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Bilmezlerdi kimin mezarı olduğunu. 90 yaşında dedelerimize sorduk onlar da kim olduğunu bilmiyor. Mezarın yanındaki ev dedemin evi. Dedeme sordum, o da bilmiyor. Amca oğlu eski evimizi yıktı, yerine ev yaptı. Evi yaparken de mezarı restore ettirdi. Mezarın hikayesini bilen yok. Keşke bilen olsa da bende soranlara anlatsam. "Sen nasıl bilmeden, muhtar oldun" diyorlar. Ben 55 yaşındayım, 90 yaşında adam bilmiyor, ben nasıl bileceğim. 'Bir çocukla, kız birbirini seviyormuş, gelin ölmüş, buraya defnetmişler' diye söyleyenler olmuş. Bunun gerçekliği yok. Amcamın oğlu burayı restore edip, çiçek dikti. Mezarda kadın mı, erkek mi yatıyor bilen yok. Kulaktan dolma şeyler. Geçerken dua okuyorlar. Kimse hikayesini bilmiyor. Yaşlılar bu konuyu bilmiyorsa, gençler nasıl bilecek. Gelin hikayesi şehir efsanesi. Keşke gerçek olsa bizde o şekilde anlatırız. Ama bu konunun tarihçiler veya yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum" dedi.

Mahalle sakini Hüseyin Koyuncu(58), "Mezarla evim arasında 50 metre var. Yıllardır sormadık insan kalmadı. "Bir gelin mezarı var" diye söyleniyor. Kesin bir şey söyleyen yok. Mahallemizde oturan yaşlılara sordum. Hiç biri kesin bir şey söyleyemiyor. Bir gelin var diye söylenti var" dedi.

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehir efsanesi köyü ikiye böldü - Son Dakika

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