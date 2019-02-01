Son Dakika Haberleri: Şehir Eşkiyaları Kaçamadı

Şehir Eşkiyaları Kaçamadı

22 dakika önce

Şehir eşkiyaları kaçamadı Zorla bindirildiği araçta 7 kişi tarafından gasp edildiANKARA - Yolda yürürken zorla bindirildiği araçta 7 kişi tarafından gasp edilen M.I.'nin 420TL parası, cep telefonu ve iş yerine ait anahtarlıkları alındı.

Şehir eşkiyaları kaçamadı
Zorla bindirildiği araçta 7 kişi tarafından gasp edildi

ANKARA - Yolda yürürken zorla bindirildiği araçta 7 kişi tarafından gasp edilen M.I.'nin 420TL parası, cep telefonu ve iş yerine ait anahtarlıkları alındı. Gaspçılar M.I'nin birde ofisindeki eşyalarını çaldı.
Olay geçtiğimiz günlerde saat 00.40 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Seymenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.I. yolda yürüdüğü esnada iki kişi tarafından alıkonularak zorla arabaya bindirildi. İçerisinde yedi şahsın olduğu araçta, gaspçılar M.I.'nin 420TL parasını, cep telefonunu ve iş yerine ait anahtarlıklarını aldı. Şehir eşkıyaları üzerine M.I.'yi boş bir araziye götürerek kesici alet ile öldürmekle tehdit etti. Vucudunun çeşitli yerlerine bıçakla vurulan M.I. akabinde aracın arka kısmında dört kişi arasında oturtularak ve kafası eğilerek gaspçılar tarafından kendi ofisine götürüldü. Eşkıyalar işyerinde bulunan bir miktar parayı, cep telefonu ve laptop bilgisayarı da aldı.
Gaspçılardan kurtulan M.I. yaşananları polise ihbar etti. Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ise olayla ilgili geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Ç, K.Ç, R.D, Y.G, S.G, M.K, M.R.T isimli şehir eşkıyaları yakalandı. Şüphelilerin bir kısmı Mersin'de bir kısmı Ankara'da enselendi. Zanlılar adli kotrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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