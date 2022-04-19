Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü

19.04.2022 12:17
Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü

Denizli'de 7 kişilik grup, sokak ortasında karşılaştıkları çocuğu ve ardından araya girerek onu korumaya çalışan esnafı tekme tokat dövdü.

Denizli'de 7 kişilik grup, sokak ortasında karşılaştıkları çocuğu ve ardından araya girerek onu korumaya çalışan esnafı tekme tokat dövdü. Uçan tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta yürürken daha önce aralarında husumet olan çocukla karşılaşan 7 kişilik grup, yaşanan sözlü tartışmanın ardından bir anda çocuğa saldırdı. Tartışmanın bir anda yerini kavgaya bıraktığı olayda kava kuvvete başvuran şehir eşkıyaları, tek başına korumasız kalan çocuğu aralarına alıp yerde sürükleyerek acımasızca tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında terör estiren grubun çocuğunu linç etmeye çalıştığı anlara tanık olan kalabalık, çocuğu kurtarmak yerin olayı film seyreder gibi izlemeyi tercih etti.

Araya giren esnafı da dövdüler

Kavgaya tanık olan duyarlı bir esnaf, 7 kişinin saldırısına uğrayan çocuğu kurtarmak için kedi canını riskte atıp araya girme çabasının bedelini ağır ödedi. Acımasızca çocuğa saldıran şehir eşkıyaları, araya girerek kavgayı sonlandırmaya çalışan esnafa önce küfüler savurdu, sonra ise öfkelerini ona yönelterek, tekme tokat darp etmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen kabadayılar, sözlü tartışmanın ilerlemesi sonrası geri dönerek esnafa uçan tekme attı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlarda yerde sürükledikleri esnafı tekme tokat döven grup, kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden hızlıca kaçtı.

Çocuğun ve araya giren esnafın tekme tokat dövüldüğü kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. - DENİZLİ

Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü
Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü
Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü
Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü
Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü
Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü

YORUMLAR
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Merkezefendi kabustan uyanamadı Merkezefendi kabustan uyanamadı

Merkezefendi, Denizli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehir eşkıyaları önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdü - Son Dakika


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