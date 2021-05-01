Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı

Gaziantep'te pompalı tüfekle vatandaşların yolunu kesip cep telefonunu gasp eden şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ellerine pompalı silahları alıp yol keserek iki kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, iki şüphelinin ellerine aldıkları pompalı tüfeklerle yoldan geçenlerin önünü keserek cep telefonunu gasp ettiği ihbarı üzerine bölgede inceme yapan ekipler bir iş yerinin güvenlik kamerasını incelediklerinde iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Görüntülerde şüphelilerinden biri önünü kestikleri mağdura doğrulttukları pompalı tüfek ile korkutarak cep telefonunu istedi. Korkuyla ne yapacağını şaşıran mağdur cep telefonunu verdi. Gasp gerçekleştiren şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri inceleyen ekiple şüphelilerden bitinin Y.T. olduğunu tespit etti. Eve gelen polisleri görerek kaçmaya başlayan Y.T ile ekipler arasında kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu mahalle arasında kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde 2 cep telefonu çıkan şüpheli Y.T. gözaltına alınırken polis diğer şüphelinin yakalanması çalışmasını sürdürüyor.