Şehir eşkıyası iki kardeş, darp ettiği şahsı araca bindirip zorla kaçırdı - Son Dakika
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Şehir eşkıyası iki kardeş, darp ettiği şahsı araca bindirip zorla kaçırdı

12.07.2022 16:12

Küçükçekmece'de iki kardeş alacaklı oldukları bir kişiyi öne yolda darp ettiler, sonra da araca zorla bindirip kaçırdılar.

Küçükçekmece'de iki kardeş alacaklı oldukları bir kişiyi öne yolda darp ettiler, sonra da araca zorla bindirip kaçırdılar. Darp edilip zorla kaçırılan şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılırken, şehir eşkıyası iki kardeş ise gözaltına alındı. Şahsın kaçırıldığı o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, 04 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi E-5 Karayolu birleşiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş 9 bin TL alacakları olan E.M. ile cadde üzerinde karşılaştı. Şehir eşkıyası kardeşler alacaklı oldukları E.M.'nin önünü araba ile kesip araca bindirmeye çalıştı.

ÖNCE DARP ETTİLER, SONRA ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

Şehir eşkıyası iki kardeş kendilerine direnen E.M.'yi darp etmeye başladı. İki kardeş daha sonra darp ettikleri şahsı zorla araca bindirip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş olduğunu tespit etti.

ŞEHİR EŞKIYALARININ BİR KİŞİYİ KAÇIRDIĞI DEHŞET ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettiği kardeşlerin Esenyurt'ta bulunan işyerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında şehir eşkıyası iki kardeşe F.Ö. ve F.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, zorla alıkoyulan E.M. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı. E.M. isimli şahsın darp edilip kaçırıldığı o dehşet anları ise kameraya anbean yansıdı.

(İHA)

YORUMLAR
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Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehir eşkıyası iki kardeş, darp ettiği şahsı araca bindirip zorla kaçırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehir eşkıyası iki kardeş, darp ettiği şahsı araca bindirip zorla kaçırdı - Son Dakika
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