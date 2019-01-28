Şehir Eşkıyasının Bıçaklı Gasbı Kamerada

Başkentte bir şehir eşkıyası, takip ettiği genç kızı gasp etti.

Başkentte bir şehir eşkıyası, takip ettiği genç kızı gasp etti. Talihsiz genci yere yatırıp boğazına bıçak dayayan şahıs, cep telefonunu alıp kaçtı. ilçesi Kale Mahallesi Mazi Sokak girişinde 26 yaşındaki Müjdat K., takip ettiği 19 yaşındaki R.Y isimli kadına saldırdı. Bir süre boğuşan ikiliden R.Y güçsüz kalıp yere düştü, o sırada Müjdat K., elindeki bıçağı R.Y'nin boğazına dayadı. R.Y telefonunu almak isteyen azılı suçluya direnince, Müjdat K. "Bağırma seni keserim" dedi. Daha fazla karşı koyamayan R.Y telefonu vermek zorunda kaldı. Müjdat K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



ŞEHİR EŞKIYASI YAKALANDI Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri olay sonrasında geniş çapta çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgeden yaklaşık 200 kamera incelenerek didik didik edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şehir magandasının izini sürerek, R.Y'den gasp ettiği telefonu tam satacağı sırada telefoncuda enseledi. Yakalanan Müjdat K. suçunu itiraf etti. Şehir eşkıyası çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.



(İHA)

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