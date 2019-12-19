Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır - Son Dakika
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Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır

6 saat önce

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenecek 2'nci Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre Halk Koşusu'na geri sayım başladı.

Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır, System.String[]

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenecek 2'nci Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre Halk Koşusu'na geri sayım başladı. "Antep'in Kurtuluşu İçin Ben de Koşacağım" diyenler, üniforma almak için Büyükşehir Belediyesi önüne kurulan çadırlara akın etti. Tarihi Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına Dünya'nın farklı 14 ülkesiyle Türkiye'nin 56 ilinden çok sayıda profesyonel atlet başvurdu.


Türkiye'nin en prestijli yarı maraton ve halk koşusuna dikkat kesilen Gazi şehir, hafta sonunu iple çekmeye başladı. Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 22 Aralık 2019 Pazar Günü saat 09.00'da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak Gazi Yarı Maratonu'nda, çok sayıda profesyonel atlet ter dökecek. Halk Koşusu'nda ise binlerce Gaziantepli, kentin düşman işgalinden kurtuluşuna koşacak.


Koşuya katılacaklar ne dedi?


Şehitkamil Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan Payam, "Gazi Yarı Maratonu'na ilk kez katılacağım için çok heyecanlıyım. Gaziantep'ten ve yurt içinden maratona büyük bir katılım var. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.


Ev kadını Sevim Küçükezer, "Bu koşu hem Gaziantep için hem de tarihimizde verilen mücadeleyi unutmamak adına çok önemli. Maratona ilk kez katılıyorum. Bundan sonra her yıl katılmayı planlıyorum. Tüm Gazianteplileri, pazar günkü kurtuluş koşusuna davet ediyorum" diye konuştu.


Zeugma Kültür Sanat Derneği Başkanı Mete Büyükmurat ise, şöyle konuştu: "Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun etkinlikleri haftasındayız. Güzel bir organizasyon, maratonda hem geçmişimizi unutmadığımızı hatırlatacağız hem de kurtuluşa koşacağız."


Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ede, "Bu tür organizasyonların hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi,hem de Gaziantep için çok büyük bir önemi var. Halkımızın bu tür etkinliklere olan duyarlılığı ve ilgisinin çok fazla olması beni umutlandırıyor" dedi.


Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun yer alacağı koşu programında, 21,1 kilometre Gazi Yarı Maratonu'na katılacak koşucuların, 21 Aralık 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurma şartı aranacak. Bugüne kadar Gazi Yarı Maratonu'na Dünya'dan 14 ülke, Türkiye'den ise 56 ilden çok sayıda profesyonel atlet kayıt yaptırdı. 40 milli sporcunun katılacağı yarı maratonda, kategorisinde Türkiye'nin en iyi sporcuları mücadele edecek. Gazi Yarı Maratonu'na katılan yarışmacılar için parkurun; 5, 10 ve 15'inci kilometrelerinde su ve sünger araçları bulundurulacak. Yarışmada derece alan kadınlarda ve erkeklerde birinciye 10 bin lira, ikinciye 9 bin lira, üçüncüye 8 bin lira para ödülü verilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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