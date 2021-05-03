Şehir Geneline Kuş Evleri Monte Edildi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını belirterek, Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne önemli bir yere sahip olan kuş evleri kültürünü Konya'da yaşattıklarını söyledi.

Başkan Altay, şehir genelini kuş evleriyle donattıklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğumuz Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinin yansıtıldığı 'Kuş Evleri' sergimizin ardından şehrimizde farkındalık oluşturmak ve kuşlara sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla; caddeler, mezarlıklar parklar gibi noktalara 1.250 kuş evini astık. Sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası olan Konya'mızda tüm yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz. Tüm hemşehrilerimizden tam kapanma sürecinde kapılarının önlerine bir kap su, bir avuç yem ile sokak hayvanlarına destek olmalarını da rica ediyorum." diye konuştu.