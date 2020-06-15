Şehir gibi Osmangazi'nin nüfus müdürlüğüne ikinci bina - Son Dakika

Osmangazi ilçesinde 400 bin kişiye hizmet verecek olan ek nüfus müdürlüğünün binası tamamlandı. Açılış için gün sayan ek hizmet binasında pasaport ve ehliyet işlemleri de yürütülecek.



876 bin 48 toplam nüfusuyla Türkiye'deki 56 ilden büyük Türkiye'nin 4. büyük ilçesi konumunda olan Osmangazi ilçesi her geçen gün genişliyor.



Her geçen yıl artan nüfus yoğunluğuna karşı kolları sıvayan Osmangazi Belediyesi Emek Mahallesindeki Nüfus Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının yapımını tamamladı.



Osmangazi Ek Hizmet Binası içerisindeki Nüfus Müdürlüğü tamamlandığında pasaport ve ehliyet işlemleri de buradan yürütülecek.



Ek hizmet binası sayesinde 400 bin nüfusa hitap eden bölgede hizmet ayağa gelmiş olacak.



Konuyla ilgili konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesi büyüdü yetkiler arttı. Nüfus Müdürlüğü pasaport ve ehliyeti de üzerine alarak iş hacmi genişlemiş oldu. Geniş bir coğrafya ya yayılmış Osmangazi'de bu merkeze ek hizmet binası yaparak inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz ve 400 bin nüfusa hitap eden bölgede hizmet ayağa gelmiş olacak. Dolayısıyla vatandaşın kamudan devletten daha iyi hizmet alabilmesi adına bu çalışmayı yaptık.



Bu bölgede bu hizmet birimlerinin yanında ikinci bir ek bina ile bölge insanının gelip spor yapabileceği bir fitnes salonu da inşa ettik. İkisi birlikte bölge insanına hizmetin ayağa getirilmiş olduğu güzel bir faaliyet olacak. Hayırlı olsun"dedi. - BURSA