Şehir giriş çıkışlarında denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

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Şehir giriş çıkışlarında denetimler sıklaştırıldı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının talimatıyla İstanbul'da Tuzla ve Avcılar'da oluşturulan kontrol noktalarında denetimler yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla İstanbul'da Tuzla ve Avcılar'da oluşturulan kontrol noktalarında denetimler yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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