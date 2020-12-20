Şehir girişlerinde kontroller devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir'e girişlerde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ve Asayiş Şube ekiplerince denetimler devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu haftanın son gününde de kontroller devam ediyor. Şehre girişlerde bulunan kontrol noktalarında trafik ve asayiş ekipleri, araçları durdurarak belge kontrolü yapıyor. Durdurulan araçlarda plaka ve araç sorgusu, araçta bulunanların GBT sorgusu ve sokağa çıkma yasağından muaf hale getiren izin belgesi sorgusu yapılıyor. - ESKİŞEHİR