Şehir Gönüllüleri Vakfı gönüllüleri iftarda buluştu - Son Dakika

Edirne Valiliği girişimiyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfının 300 gönüllüsü iftarda buluştu.

Kentteki bir restoranda düzenlenen organizasyonda katılımcılar ezan sonrası oruçlarını açtı. Daha sonra Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt yemek duası etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada oruç ibadetinin faziletinden söz etti.

"Gönül" kelimesinin çok derin anlamları olduğunu ve başka dillerde bir karşılığı bulunmadığını ifade eden Vali Canalp, "Vakfın kuruluşunun üzerinden bir yıl geçti. Şehir gönüllüsü sayısı bir yılda 500'ü buldu, bu sayı gelecek yıl daha da artacaktır." dedi.

Canalp, Vakfın toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

İftar yapılan tesisin yakınındaki nehri işaret ederek gelecek yıl Meriç Nehri'ne 3 Nehir 1 Şehir Projesi kapsamında dünyanın en büyük lastik savaklı barajın inşa edileceğini anımsatan Vali Canalp, buradan üretilen elektriğin satılmasından elde edilen gelirin de Vakfa akar olacağını anlattı.

Beraber iş yapmanın bereketli olduğunun altını çizen Canalp, "Bizim insan olarak en büyük ihtiyacımız sadece çıktılar, sonuçlar değildir. Dayanışmayı da, birlikteliği de, sosyalliği de hep beraber yaşıyor olabilmektir. Şehir Gönüllüleri Vakfı işte bu dayanışma ruhunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

İftar bedelinin ilk olarak herkesin kendi ödeyeceği şekilde dizayn edildiğini ancak sonrasında düşünüldüğünde ödenilen bedellerle ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri almanın uygun bulunduğunu ifade eden Canalp,"Biliyorsunuz üyelerimiz iftar ücretlerini kendileri yatırdılar. Müsaadenizle iftar yemeğinin bedelini Edirne Valiliği olarak biz ödeyelim ve iftara katılan 300 üyemizden alınan ücretlerle de temin ettiğimiz 146 gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olalım." dedi.

Vali Canalp daha sonra Ukrayna'dan tahliyeler sırasında sınır kapısında gönüllü hizmet veren Vakıf üyelerine teşekkür belgesi verdi.

İftar organizasyonuna TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakfın Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, oda ve borsa başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kurumları temsilcileri katıldı.