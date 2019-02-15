Son Dakika Haberleri: Şehir hastaneleri Roche’a yüzde 27 büyüme getirdi

Şehir hastaneleri Roche’a yüzde 27 büyüme getirdi

1 saat önce

Roche Diagnostik CEO'su Michael Heuer, diagnostiğin Türkiye'deki büyümesini yüzde 27 olarak açıkladı.

Şehir hastaneleri Roche’a yüzde 27 büyüme getirdi, System.String[]
Roche Diagnostik CEO'su Michael Heuer, diagnostiğin Türkiye'deki büyümesini yüzde 27 olarak açıkladı. DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Heuer, Türkiye'deki şehir hastanelerini önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 

CEO, Türkiye, Ekonomi
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