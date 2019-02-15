Şehir hastaneleri Roche’a yüzde 27 büyüme getirdi
1 saat önce
Roche Diagnostik CEO'su Michael Heuer, diagnostiğin Türkiye'deki büyümesini yüzde 27 olarak açıkladı.
Roche Diagnostik CEO
'su Michael Heuer, diagnostiğin Türkiye
'deki büyümesini yüzde 27 olarak açıkladı. DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Heuer, Türkiye'deki şehir hastanelerini önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi