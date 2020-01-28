Şehir hastanelerinde corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir hastanelerinde corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu - Son Dakika

Şehir hastanelerinde corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu

6 saat önce

Şehir Hastanelerinde Corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu.

Şehir Hastanelerinde Corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu

Şehir hastanelerinde corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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