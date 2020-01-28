Şehir hastanelerinde corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu - Son Dakika

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Şehir hastanelerinde corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu
6 saat önce
Şehir Hastanelerinde Corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
Şehir Hastanelerinde Corona virüsü için karantina odaları oluşturuldu
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