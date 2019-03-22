Şehir Hastanelerinden "Su Tasarrufunda" Örnek Uygulama

Teşhis ve tedavide son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında sağlık hizmeti veren Adana, Yozgat ve Elazığ Şehir Hastaneleri, "Su Yönetim Planı" uygulamasıyla sudan tasarruf sağlayarak sosyal bir sorumluluğu da yerine getiriyor.

Teşhis ve tedavide son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında sağlık hizmeti veren Adana, Yozgat ve Elazığ Şehir Hastaneleri, "Su Yönetim Planı" uygulamasıyla sudan tasarruf sağlayarak sosyal bir sorumluluğu da yerine getiriyor. Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hizmet verilen şehir hastanelerinde, yağmur suları yeniden kullanıma kazandırılarak peyzaj sulamasında kullanılıyor.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su ihtiyacını gündemde tutmak, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık oluşturmak adına belirlenmiş bir gün olan 22 Mart'ta, gözler su tasarrufuna çevriliyor. Dünyayı tehdit eden kuraklık nedeniyle suyun öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı günümüzde; su tasarrufuna yönelik çalışmalar yapan kurumlar ise hayata geçirdikleri projelerle sudan tasarruf sağlayarak model oluyor.



Bu kurumlardan biri olarak, su tasarrufunu kurumsal sosyal sorumluluk olarak kabul eden Rönesans İşletme Hizmetleri, Adana, Yozgat ve Elazığ Şehir Hastaneleri'nde "Su Yönetim Planı" uyguluyor.



Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki "Su Yönetim Planı" kapsamında, tüm su tüketim kayıtları günlük olarak tutuluyor. Tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen "Su Yönetim Planı" bu veriler eşliğinde değerlendirilerek tüm binalarda bilimsel su yönetimi sağlanıyor.



Kayıt altına alınan ve sürekli kontrol altında tutulan tüketim verileri, aynı zamanda sürekli ve kalıcı tasarruflar yapılmasına kaynak oluşturuyor.



Çifte fayda sağlanıyor



Bahçe ve peyzaj alanlarının sulaması, yağmur suları ve içinde kimyasal bileşenler bulunmayan atık suların Gri Su Deposu'nda toplanması ile elde edilen sulardan sağlanıyor. Bu şekilde hem kullanım suyundan yüzde 50 tasarruf sağlanıyor, hem de bakımlı ve sağlıklı bir peyzaj alanı elde ediliyor.



Tüm paydaşların katılımı ile oluşturulan komisyon toplantılarında, verilen hizmetlerin kalitesi düşürülmeden tasarruf sağlamanın yolları aranıyor. Çıkan sonuçlar hastane çalışanları ile paylaşılıyor ve sonuç almak için yapılan çalışmalara tüm personel dahil ediliyor.



Belirli bir rejime oturan tüketim değerlerinin daha da azaltılabilmesi için komisyonlar tarafından aylık olarak yapılan toplantılarda, gerçekleştirilen çalışmalar bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak için çalışanlara aktarılıyor.



Suyu etkin ve verimli kullanmanın yanı sıra düzenli yapılan ölçümlerle hastane içinde suya bağlı bakteri oluşumları engelleniyor ve dönemsel raporlarla belgeleniyor.



Çevreye ve doğaya duyulan saygının sonucu olarak; tesis içinde oluşan tüm atık sular ise doğrudan kanalizasyona verilmeyip, özel sistemlerden geçirilerek uygun şartlar sağlandıktan ve zararsız hale getirildikten sonra şebekeye aktarılıyor. - ADANA

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