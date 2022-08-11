Şehir Hastanesi bağlantı yolları yılan hikayesine döndü - Son Dakika
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Şehir Hastanesi bağlantı yolları yılan hikayesine döndü

11.08.2022 13:02

Şehir Hastanesi bağlantı yolları yılan hikayesine döndü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin bağlantı yolları adeta yılan hikayesine döndü.

Şehir Hastanesi bağlantı yolları yılan hikayesine döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin bağlantı yolları adeta yılan hikayesine döndü. Hastaneye girişin sağlanabilmesi için İstanbul-Tekirdağ yolu üzerindeki köprünün bağlantı yolları yapılacağı günü bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelen ambulanslar ve vatandaşlar, Muratlı ilçe yolu güzergahını kullanarak hastaneye ancak arkadan giriş yapabiliyor. Açılışın üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hastanenin bağlantı yolları yapılacağı günü bekliyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bağlantı yollarının yapımını üstlenen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Yüksel, "Şehrimiz için çok önemli bir hükümet yatırımı olan şehir hastanemize ulaşım sorunudur. 2020 yılının ocak ayında Tekirdağ Valiliğimizin başkanlığında yapılan toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak ben, Karayolları Bölge Müdürü ve birçok bürokratın katıldığı toplantıda protokol imza altına alınmıştır. Bu protokole göre özellikle Atatürk ve Hürriyet Mahallerinden şehir hastanemize ulaşım sağlamakla ilgili hazırlanan projeye göre tüm kurumlar kendi sorumluluklarını yerine getirecek, şehir hastanesi ile şehrin bütünleşmesi sağlanacaktır. Kadir Albayrak'ın da imzasını taşıyan bu protokolün ikinci maddesinde görüldüğü üzere şehir hastanesinin bağlantı yollarının kamulaştırılması, yan yollarının ham toprak ve dolgu zemininin hazırlıklarının yapılarak asfalta uygun hale getirilmesi tamamen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının sorumluğundadır denmektedir" dedi.

"Hastaneye yol yaptım diye pazarlama gayretine girmiştir"

Başkan Yüksel, "Kadir Albayrak bu protokolün esaslarını yerine getirmek yerine şehir hastanesinin hemen yanında yapmış olduğu Fen İşlerinin binasının bağlantı yollarını yapmış ve burada hastaneye yol yaptım diye pazarlama gayretine girmiştir. Halbuki bu protokolde çok açık olarak gözükmektedir ki şehir hastanesinin entegrasyonu Atatürk ve Hürriyet Mahallelerinin üzerinden bağlantı yolları ile sağlanacaktır" dedi.

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehir Hastanesi bağlantı yolları yılan hikayesine döndü - Son Dakika

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