Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel konforunda hizmet veriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel konforunda hizmet veriyoruz - Son Dakika

Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel konforunda hizmet veriyoruz

7 saat önce

MANİSA Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığı 16 aydan bu yana yaklaşık 1 buçuk milyon hastayı tedavi etti.

Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel konforunda hizmet veriyoruz, System.String[]

MANİSA Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığı 16 aydan bu yana yaklaşık 1 buçuk milyon hastayı tedavi etti. Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu ifade ederek, hastalara ve hasta yakınlarına otel konforunda hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 7'nci şehir hastanesi olarak 30 Ekim 2018'de hizmet vermeye başlayan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne bugüne kadar 1 buçuk milyona yakın vatandaş tedavi için başvurdu. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydetti. Saka, "46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü. 438 bin 55 kişi acil servislerimize başvurarak tedavi alma imkanı oldu. 24 bin 379 hastamız ameliyat edildi. 3 bin 812 doğum gerçekleşti. 5 bin 640 anjiyo yapıldı ve 285'te bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Bu rakamlar gerçekten çok ciddi rakamlardır" dedi.'MEMNUNİYET ORANIMIZ ÇOK YÜKSEK'

Hem çalışanlar hem de hastaneden tedavi olanlar açısından memnuniyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Saka, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. Geri dönüşler çok olumlu. Hep daha iyisini yapmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ekibimiz iyi. Çalışan arkadaşlarımız gayretli. 300 hemşireyle başladık. Şuan 600 hemşiremizle hizmet veriyoruz. 3 olan çocuk hekimi sayısı 15'e çıktı. Bunların hepsi nereden nereye geldiğimizin bir göstergesidir. Hasta ve hasta yakınlarımıza kaliteli, rahat, konforlu ve güvenli bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Otel konforunda hizmet veriyoruz" dedi.


Şehir Hastanesi, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Coca-Cola İçecek'in net satış geliri 12,25 milyar lira oldu
Koronavirüse hazırlıklı mısınız? Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:45:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehir Hastanesi Başhekimi Saka: Otel konforunda hizmet veriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]