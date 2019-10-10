"Şehir hastanesi çevresinde simsarlar türedi"
1 saat önce
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, "Şehir hastanesi çevresinde eczane yetersiz, simsarlar türedi" dedi.
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, "Şehir hastanesi çevresinde eczane yetersiz, simsarlar türedi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:16
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