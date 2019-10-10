Son Dakika Haberleri: "Şehir hastanesi çevresinde simsarlar türedi"
Son Dakika Ekonomi 'Şehir hastanesi çevresinde simsarlar türedi'

"Şehir hastanesi çevresinde simsarlar türedi"

1 saat önce

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, "Şehir hastanesi çevresinde eczane yetersiz, simsarlar türedi" dedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, "Şehir hastanesi çevresinde eczane yetersiz, simsarlar türedi" dedi.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



340 gram altınla yapıldı! İşte Türkiye'nin en pahalı pastası
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun evinde kaldığı yazardan çarpıcı iddia: Beni tehdit etti Ağır siklet boks şampiyonu Errol Spence Jr yoğun bakımda! Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:35:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Şehir hastanesi çevresinde simsarlar türedi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]