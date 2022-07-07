Şehir hastanesi güvencesinde genç görünmek isteyenlere mezoterapi" hizmeti

Genellikle özel kliniklerde gençleşme amaçlı uygulanan yüz mezoterapisi, iki yıldır Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi adıyla hizmet veren Türkiye'nin en köklü hastanelerinden Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, güvenle yapılıyor.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği bünyesindeki Mezoterapi Bölümü, 2015 yılından beri hizmet veriyor. Mezoterapiye ihtiyacı olduğunu düşünen hastalar, önce hastanenin dermatoloji bölümünden randevu alıyor. Uzman hekim tarafından uygun görüldüğü takdirde, mezoterapi için tarih veriliyor.

Randevu günü, hastanede yer alan özel mezoterapi odasında Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlteriş Oğuz Topal tarafından hastaya işlem uygulanıyor.

Topal, AA muhabirine, yüz mezoterapisinin bazı vitamin, mineral, aminoasit ve hiyalüronik asit içeren özel solüsyonların deriye uygulandığı bir yöntem olduğunu, genellikle gençleşme amaçlı kullanıldığını söyledi.

Mezoterapinin gençleşmenin yanı sıra saç dökülmesi, leke tedavisinde de kullanıldığını aktaran Topal, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastalara önce ön değerlendirme yapıyoruz. Hastaların ağrı duymaması için lokal anestezi olarak da bilinen uyuşturucu etkisi olan kremler kullanıyoruz ve buz uyguluyoruz. Özel birtakım enjektörler var. O enjektörlerle hastaya uygulama yapıyoruz. Genellikle yaşlanma karşıtı etkileri olduğu için, derisinde kırışıklık olan hastalar bize başvuruyor. İnce çizgileri olan ya da genel bakım amaçlı işlem yaptırmak isteyen hastalar bize başvuruyorlar. Cildinde leke olan hastalara da bu işlemi yapıyoruz."

"Merdiven altı kliniklerde hastalarda enfeksiyon oluşabilir"

Mezoterapinin, tıbbi ortamlarda, uzman ekipler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Topal, şu uyarılarda bulundu:

"Mezoterapi uygun koşullarda yapılmalı. Sterilizasyon önemli. Son dönemde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde bu kurallara uyulmadığı için antiseptik kurallara riayet edilmediği zaman hastalarda enfeksiyon söz konusu oluyor. Bu hastalarda mikobakteri ya da hepatit enfeksiyonu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.

Hastalara bu işlemler mutlaka tıbbi önlemlerin alındığı ortamlarda yaptırılmalı. Piyasada çok fazla mezoterapi ürünü var. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı ürünler kullanılmalı. Üzerinde 'enjekte edilemez' ibaresi bulunan ürünleri deri içine uygulanması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bu ürünlerin kullanılması akut dönemde alerjik reaksiyonlara kronik dönemde de deri altında nodül dediğimiz şişliklere neden olabilir. Yani onaysız ürünlerin kullanılması bu komplikasyonlara yol açabilir."

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine randevu alıp gelen hastalar hekim tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen işlemlerin anlatıldığını belirten Doç. Dr. Topal, işlemlerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen ücrete göre yapıldığını sözlerine ekledi.