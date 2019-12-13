Şehir Hastanesi H-4 hattı ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir Hastanesi H-4 hattı ulaşıma açıldı - Son Dakika

Şehir Hastanesi H-4 hattı ulaşıma açıldı

7 saat önce

Bursalıların uzun süredir beklediği ve ulaşım meselesine büyük kolaylık sağlayacak Heykel-Şehir Hastanesi hattı devreye girdi.

Şehir Hastanesi H-4 hattı ulaşıma açıldı, System.String[]

Bursalıların uzun süredir beklediği ve ulaşım meselesine büyük kolaylık sağlayacak Heykel- Şehir Hastanesi hattı devreye girdi.


Bünyesinde kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım günden güne kolaylaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş ulaşım sorununa devreye soktuğu H-1, H-2 ve H-3 hattıyla büyük ölçüde çözüm getirmişti. Buna rağmen Bursa'nın merkezi Heykel'den hastaneye direk ulaşım imkanı bulamayan vatandaşların imdadına yeni devreye sokulan H-4 hattı yetişti. 2 Aralık tarihinde hizmete giren hat vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Şehir Hastanesi, çevre yolu, Yalova yolu, kent meydanı, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, kent meydanı, Yalova yolu, çevre yolu ve Şehir Hastanesi olarak güzergahı belirlendi. - BURSA

Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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