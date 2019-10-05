Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesi ile Haytap'tan anlamlı işbirliği
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Şehir Hastanesi ile Haytap'tan anlamlı işbirliği

1 saat önce

Sokak hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması için Eskişehir Şehir Hastanesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında bir protokol imzalandı.

Şehir Hastanesi ile Haytap'tan anlamlı işbirliği, System.String[]

Sokak hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması için Eskişehir Şehir Hastanesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında bir protokol imzalandı.


4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde HAYTAP ile Eskişehir Şehir Hastanesi arasında artan yiyecekleri hijyen kuralları çerçevesinde sokak hayvanlarına ulaştırılması için imzalanan protokol yenilendi. İmzalanan protokol hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri proje kapsamında sokak hayvanlarının sağlıklı beslenebilmesi için katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Hayvan Hakları Federasyonu, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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