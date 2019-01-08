Şehir Hastanesi'nde Asfalt Uygulamasına Başlanıldı

Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlanan ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2 adet kavşak, bordür döşeme, yol genişletmesi ile zemin iyileştirme çalışmalarının yapıldığı alanda sıcak asfalt uygulamasına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesinin çevresinde bulunan yollarda başlattığı düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor. Daha önce altyapı çalışmaları ile birlikte kavşak düzenlemesi, bordür döşeme çalışması ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapıldığı alanda sıcak asfalt atılmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte, yaklaşık 42 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan asfalt uygulamasını yerinde inceledi. Çalışma hakkında bilgiler aktaran Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, "Geçtiğimiz günlerde Şehir Hastanesi tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün burada bir incelemesi söz konusu olmuştu. Burası ham yoldu. Sıfırdan çalışma gerektiriyordu. Dolayısıyla burada öncelikle hem altyapının iyileştirilmesi, yağmur suyu giderlerinin çalışması yapılması gerekiyordu. Yol Yapım Daire Başkanlığı olarak temel çalışması, zemin iyileştirme çalışmasını yaklaşık 2 aydır devam ettiriyoruz. Yaklaşık 42 bin metrekarelik bir alana hitap ediyor bu yollar. Bütün işlemler Daire Başkanlığımızın kendi ekipmanları ve personeli tarafından yapılıyor" dedi.

42 Bin Metrekarelik Alana Asfalt Atılacak

Kaldırım düzenleme, tretuvar, 2 adet kavşak ve yeni açılan yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmasına geçildiğini dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, "Bu arada burada Kent Estetiği Daire Başkanlığımız kavşaklarda gerekli toprak dolgu çalışmalarını tamamladılar. Biz de bugün itibariyle asfalt çalışmasına başladık. Burası Şehir Hastanesi olması münasebetiyle oldukça yoğun. Vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına hastanenin Kırtık Mezarlığı tarafındaki girişinden hastaneye kadar olan kısmını bugün ve yarın tamamlayacağız. Daha sonra trafiği buradan açarak Turgutlu yoluna bağlantı çalışmasına devam edeceğiz. Hava muhalefeti olmadığı takdirde 42 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmamızı 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Hastanenin giriş ve çıkışını 2-3 gün içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Şimdiden Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.