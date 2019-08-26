Şehir Hastanesi'ne ulaşım için çalışmalar sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi'ne sorunsuz ulaşım amacıyla yaptırılan 3'er şerit gidiş geliş şeklindeki bölünmüş yolun 900 metrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin en büyük 10 yatırımı arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Hastaneye ulaşım için açtığımız yeni yolda çalışmalarımız devam ediyor. Yolun 900 metrelik bölümünde sıcak asfalt kaplama tamamlandı. Etap etap bu çalışmamız devam ediyor. Bunun yanında Bursaray Emek Hattı'nın 5,5 kilometrelik ilave hatla hastaneye kadar uzatılmasıyla Bursa'nın her noktasından buraya kolaylıkla ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

Hastaneye sorunsuz ulaşım için çalışmalara hız verildiği, ilk etapta Bursa'nın farklı noktalarından Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlamak amacıyla kurulan H/1, H/2 ve H/3 hatlarının günde ortalama 6 bin yolcu taşıdığı bildirildi.



Altınşehir Kavşağı, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi istikametinden Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yaklaşık 7 kilometrelik yolda asfalt kaplama ve altyapı çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yolun diğer bölümlerindeki kazı, dolgu ve altyapı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.