Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesi personeline "Sıfır Atık" eğitimi
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Şehir Hastanesi personeline "Sıfır Atık" eğitimi

38 saniye önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, "Sıfır Atık Hedefi" kapsamında, çalışanlara yönelik eğitim çalışmasının devam ettiği ve Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerinin yerine getirildiği bildirildi.

Şehir Hastanesi personeline

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, "Sıfır Atık Hedefi" kapsamında, çalışanlara yönelik eğitim çalışmasının devam ettiği ve Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerinin yerine getirildiği bildirildi.


Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikasında,dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi UN Global Compact imzacısı Rönesans Holding kuruluşu olan Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH)tarafından işletilen Şehir Hastanesinde, katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacıyla katı atıkların toplanması yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve nihai depolanması şeklindeki işlemlerden oluşan "Katı Atık Yönetimi" uygulandığı aktarıldı.


İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesini ifade eden "Sıfır Atık" eğitimlerine tüm RİH çalışanlarının katılmasının zorunlu tutulduğu da ifade edildi.


Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Eda Erdoğan, "Sıfır atık kurulumu kapsamında hastane içerisinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu amaçla ortak kullanım yerlerine kağıt, karton, plastik, cam ve metal bölmeli olmak üzere beşli kumbaralar yerleştirdik. Bunun yanında hastanemizin ortak alanlarına Atık Pil Toplama Kutuları konuldu. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve depolama alanlarına gitmeden geri dönüşüme kazandırılması suretiyle çevreye zarar vermesinin önlenmesine katkı sunuyoruz" dedi.


"Sıfır Atık" hedefi kapsamında personel eğitimlerinin devam ettiğini dile getiren Erdoğan, atıkların kaynağında doğru olarak ayrıştırılması için bilgilendirme broşürleri hazırlandıklarını, ayrıca hastanede oluşan bütün atık miktarlarını kayıt altına aldıklarını kaydetti. - ELAZIĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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