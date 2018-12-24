Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesinde 1001. Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı

Şehir Hastanesinde 1001. Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı

42 dakika önce

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1001. açık kalp ameliyatı kesilen pastayla kutlandı.

Şehir Hastanesinde 1001. Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı, System.String[]
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1001. açık kalp ameliyatı kesilen pastayla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine vatandaşların ilgisi her geçen gün daha da arttı.

Günde ortalama 10 bin kişinin geldiği hastanede, ameliyat sayılarında da artışlar yaşandı. Özellikle kalp ve damar cerrahisi biriminde açıldığı günden bugüne kadar çok sayıda kişinin açık kalp ameliyatı yapıldı.

En son gerçekleştirilen 2 ameliyatla birlikte bin birinci kalp ameliyatına ulaşan kalp ve damar cerrahisi birimi, 2 yıl gibi kısa sürede yakalanan bu başarıyı kestikleri pastayla kutladı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da kutlamaya katılıp doktorlar ve birim personelini başarılarından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:03 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Güncel
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