Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesinde İki Ameliyatı Aynı Anda Yapıldı

Şehir Hastanesinde İki Ameliyatı Aynı Anda Yapıldı

1 saat önce

Kayseri Şehir Hastanesi üroloji uzmanları tarafından Şemsettin Akagündüz isimli 60 yaşındaki hastaya eş zamanlı olarak hem radikal prostat kanseri ameliyatı hem de göbek fıtığı ameliyatı yapıldı.

Şehir Hastanesinde İki Ameliyatı Aynı Anda Yapıldı, System.String[]
Kayseri Şehir Hastanesi üroloji uzmanları tarafından Şemsettin Akagündüz isimli 60 yaşındaki hastaya eş zamanlı olarak hem radikal prostat kanseri ameliyatı hem de göbek fıtığı ameliyatı yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Şemsettin Akagündüz yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Kayseri Şehir Hastanesi üroloji uzmanları Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Murat Keske tarafından gerçekleştiren operasyonla aynı anda hem radikal prostat kanseri ameliyatı, hem de göbek fıtığı ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.

Akagündüz ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, aldığı sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu belirterek Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:54 Kaynak: AA

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