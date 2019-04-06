Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesinde "Radyolojide İş Güvenliği" Sempozyumu

Şehir Hastanesinde "Radyolojide İş Güvenliği" Sempozyumu

50 dakika önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde"Radyolojide İş Güvenliği" sempozyumu düzenlendi.

Şehir Hastanesinde
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde"Radyolojide İş Güvenliği" sempozyumu düzenlendi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından alan öğrencileri ile ve personele yönelik "Radyolojide İş Güvenliği" sempozyumu düzenlendi. Programa Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, TÜMRAD Genel Başkanı Heybet Arslanoğlu çok sayıda öğrenci ve çalışanlar katıldı.

Sempozyumda TÜMRAD Genel Başkanı Heybet Arslanoğlu radyolojinin sağlığa zararları ve bu zararlarda nasıl kurutulması hakkında bilgiler vererek, hayatın her yerinde radyolojiye maruz kalındığını belirti.

Eğitim sadece mezuniyet öncesi olan bir şey olmadığını ifade eden Prof. Dr. Hanefi Yıldırım ise, "Radyoloji teknoloji ile beraber gelişen alan olduğu için bu noktada kendimizi donanımlı olarak yetiştirmemiz gerekmektedir. Derslerimizde sizlere iki şey tavsiye ediyoruz. Bilgisayar alt tabanı ve yabancı dil öğrenmeliyiz. Bunlar olmadan gitmesi mümkün değil. Son model cihazlar önümüze verildiği için bizim bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Çalıştığınız alan normal bir alan değil tamamen radyasyon alanıdır.Denetimli ve gözetimli alanlar. Her an radyasyona maruz kalıyoruz"dedi.

Bir farkındalık oluşturmak, toplum ve hasta nezrinde radyasyonun ne olduğu ile insanların üzerindeki etkilerini konuştuklarını anımsatan Yıldırım, bu toplantıda bilgilerin tazeleneceğini aktardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:57 Kaynak: İHA

Elazığ, Fethi Sekin, Güncel
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