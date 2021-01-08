Şehir hastanesinde robotik cerrahiyle ilk rahim kanseri ameliyatı - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi sistemiyle yapılan ilk rahim kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Covid-19 ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyatlar devam ediyor. Bu kapsamda sayılı hastanede bulunan robotik cerrahi sistemiyle hastanede yapılan ilk rahim kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Robotik cerrahi yöntemiyle doktor ameliyatı bir konsolun başında oturarak yönlendirirken, hastanın başında da daha az sağlık personeli bulunuyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem ve Doç. Dr. Nilüfer Çetinkaya da hastanede robotik yöntemle ilk kez yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

"AÇIK YÖNTEMLE OLSAYDI AYNI AMELİYAT YAKLAŞIK 2,5 SAAT SÜRECEKTİ"

Başarılı geçen ilk operasyonun ardından ameliyata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, "Ameliyatı robotik dediğimiz yöntemle yaptık. Hasta için çok konforlu bir ameliyat, çünkü klasik yöntemlerde karın bölgesinde kesi açılıyor hatta göbeğin üzerine kadar da gidebiliyor. Komplikasyonlar artıyor, yarı yarıya enfeksiyon riski oluyor. Dokunun iyileşmesi gecikiyor, hastanın ağrıları artıyor. Taburcu olması gecikiyor ancak robotik cerrahide bunların birçoğu küçük deliklerle yaptığımız için olmuyor. Bu ameliyat, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk robotik rahim kanseri ameliyatı olma özelliğini taşıyor. Hastamız bize dış merkezden yönlendirildi rahim kanseri tanısıyla, bizde hastamızı değerlendirdik. Bu ameliyatımızı robotik yöntemle yaklaşık 1,5 saatte tamamladık. Eğer açık yöntemle olsaydı aynı ameliyat yaklaşık 2,5 saat falan sürecekti. Ameliyattan sonraki birinci günü gayet iyi, taburcu edeceğiz" dedi.

"HASTALARIMIZ KORKMASINLAR, TAM TERSİ DAHA GÜVENLİ SİSTEMLER BUNLAR"

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Çetinkaya, vatandaşların robotik yöntemlere çekinceyle bakmaması gerektiğini ifade ederek, operasyonlardaki başarılara dikkat çekti. Çetinkaya, sağlık alanındaki çalışmaların teknolojiyle eşgüdüm içerisinde ilerlediğine vurgu yaparak, "Bu vakamızla bu ameliyatların da startını vermiş olduk. Geçmişte hepimizi açık cerrahiyle opere oluyorduk, bunun yan etkilerini zamanla gördük. Dünya değişmekte tıp alanı değişmekte, endoskopik cerrahilere yönelik bir kayma oldu. Gelecekte çok daha farklı tekniklerin olacağını biz biliyoruz. Hastalarımız korkmasınlar, tam tersi daha güvenli sistemler bunlar" diye konuştu.

Robotik sistemde hastanın başında daha az kişi bulunurken ameliyatlar bir konsol başından yönlendiriliyor. Robotik cerrahi, hem hekime hem de hastalara birçok avantaj sağlıyor. Sistem sayesinde doktorların ameliyat yapılacak alanı 3 boyutlu görmesi, alanın büyütülmesi, doktorların uzun süre ayakta kalmaması da sağlanıyor.

(Hasibe Karadağ - Volkan Kayalar/İHA)