Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesinde "Uyku Laboratuvarı" Hizmete Girdi

Şehir Hastanesinde "Uyku Laboratuvarı" Hizmete Girdi

30 dakika önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hizmete giren "uyku laboratuvarı" hasta kabulüne başladı.

Şehir Hastanesinde
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hizmete giren "uyku laboratuvarı" hasta kabulüne başladı.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, teknolojik donanım, alt yapı ve ruhsat alma süreçlerinden oluşan çalışmalar neticesinde uyku laboratuvarının Sağlık Bakanlığından alınan onayla hizmete açıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şenel Öner de, uyku laboratuvarının uyku bozukluklarının tanısında çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Uyku laboratuvarının donanımlarını hazırlayıp, ruhsat onayını aldıktan sonra 4 Mart'tan itibaren hasta kabul etmeye başladıklarını aktaran Öner, şunları kaydetti:

"4 nitelikli oda ve yataktan oluşan laboratuvarımız ilimize ve bölgemize hizmet etmek üzere yeniden tasarlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Halkımıza sunduğumuz kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerini en üst seviyeye taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:55 Kaynak: AA

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