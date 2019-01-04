Şehir Hastanesinde, Yön Bulmaya Dokunmatik Çözüm

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, yönlendirme levhaları ve personellerine ek olarak kurulan 'Yönlendirme Kioskları' ile hasta, hasta yakınları kolaylıkla istedikleri yere ulaşıyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, yönlendirme levhaları ve personellerine ek olarak kurulan 'Yönlendirme Kioskları' ile hasta, hasta yakınları kolaylıkla istedikleri yere ulaşıyor.



Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetlerince kamu özel işbirliği modeliyle hizmete açılan şehir hastanelerinin 6.'sı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında verdiği hizmet ile dikkat çekiyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Son olarak hastanede içinde yer alan yönlendirme levhaları ve personellerine ek olarak yönlendirme kioskları kuruldu. Kiosklar ile hasta, hasta yakını ve ziyaretçiler ulaşmak istedikleri lokasyonu kolay bir ara yüzle bulmaları ve istenen yere en kısa rotada ulaşmalarını sağlıyor.



Hasta, hasta yakını, refakatçi ve ziyaretçiler, yönlendirme personeli tarafından karşılanarak ilgili servise ya da polikliniğe ulaşmaları sağlandığını belirten Bilgi Teknolojileri Uzmanı Serhan Göçmez, "Engelli, yaşlı, kimsesiz, yardıma muhtaç ve yürüyemeyecek durumda olan hastalar ise akülü araçlarla istedikleri yere taşınıyor. Hastalara almak istedikleri tüm hizmetler sonuçlandırılıncaya kadar refakat ediliyor. Rönesans İşletme Hizmetleri tüm bunlara ek olarak kurduğu hasta yönlendirme kioskları ile hasta, hasta yakını ve ziyaretçilerin ulaşmak istedikleri lokasyonu kolay bir ara yüzle bulmalarına ve belirlenen en kısa rotada ulaşmalarına olanak tanıyor" dedi.



"Hedef hasta memnuniyetinde en üst seviye"



Hastaların, kiosklar aracılığıyla yönlendirme gereksinimleri doğru ve hızlı bir şekilde karşılandığını ifade eden Göçmez, "Hasta yakını ve ziyaretçi memnuniyetinin üst seviyede tutulması hedefleniyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi gibi büyük ve kompleks yapılarda yönlendirme ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış kioskları, uçtan uça konum yönlendirmesini sağlıyor. Hastane yönlendirme kioskları aracılığı ile hedeflenen noktaya kolayca ulaşılabilmesi için tanımlanmış bölüm ve klinik listesine dokunmatik tuşla erişilebilmesi, serbest arama özelliği ile ziyaretçilerin ulaşmak istedikleri lokasyonu kolayca bulabilmeleri, akıllı arama özelliği sayesinde anahtar kelime üzerinden yönlendirme yapılabilmesi ve arama sonucunda hedef noktaya giden en kolay yolun, katlar arasındaki asansör gibi geçiş noktaları da belirtilerek bulunması sağlanıyor. Böylece hasta, hasta yakını ve ziyaretçilerin aradıkları yere rahatça ulaşmaları sağlanıyor" diye konuştu.



Kioskları kullanmaya başlayan hasta yakınlarından Salam Yalçın ise "Güzel bir şey olmuş. Hastaneyi bilmeyen bir kişi geldiği zaman yol tarifiyle hastasının yanına ya da gideceği servise kolaylıkla gidebiliyor"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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