Şehir Hastanesine hayırsever tarafından cami yaptırılacak - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinin kampüs alanına, Hayırsever Ömer Kurşuncu tarafından yapılacak olan cami ve müştemilatı binası yapımına ilişkin protokol, Kayseri Valiliğinde düzenlenen tören ile imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Müftüsü Şahin Güven ile hayırsever Ömer Kurşuncu katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'ye kazandırılan bu tür eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Kayseri'nin bu konuda Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirtti.

Hayatın her alanında eserlerin kazandırılmasında Kayserililere her türlü fedakarlıkta bulunduğunu ifade eden Vali Günaydın, "İlimize cami, okul, sağlık ocakları ve hastane gibi birçok eser kazandırıyorlar. Şehir Hastanemiz de, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Benim rüya projem" dediği projelerden bir tanesi. Bu hastane sadece Kayseri'mize değil aynı zamanda bölgenin hepsine hitap eden bir hastanemiz. Bu hastanelerin ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde ortaya çıktı. Bu pandemi sürecinde Şehir Hastanemiz ve diğer hastanelerimiz çok büyük mücadeleler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hayırsever Ömer Kurşuncu ise, Kayserililerin hayır konusunda öncü olduklarını ifade ederek, caminin yapılmasında desteklerini esirgemeyen başta Vali Şehmus Günaydın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesinde "Kayseri Şehir Hastanesi Camii" adı ile yapılacak olan caminin yapımına ilişkin protokol, Vali Günaydın, hayırsever Ömer Kurşuncu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Müftüsü Şahin Güven tarafından imzalandı. - KAYSERİ