Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

5 saat önce

Bursa'da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü'nü andıran bin 355 yataklı Şehir Hastanesi'nin 16 Temmuz'dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle, şehir merkezindeki bazı hastanelerden yoğun bakım hastalarının taşınma işlemiyle devam ediliyor.

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor, System.String[]
Bursa'da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü'nü andıran bin 355 yataklı Şehir Hastanesi'nin 16 Temmuz'dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle, şehir merkezindeki bazı hastanelerden yoğun bakım hastalarının taşınma işlemiyle devam ediliyor. Bursa Devlet Hastanesi'ndeki 72 yoğun bakım hastası, Şehir Hastanesine ambulanslarla taşınıyor.

157 yıllık geçmişi bulunan Osmangazi semtindeki Bursa Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ve sistemler dün sabah saatlerinden itibaren taşınmaya başlamıştı. Taşınma işlemine bugün de yoğun bakım hastalarının taşınmasıyla devam ediliyor. 30'dan fazla ambulansla, 72 yoğun bakım hastası büyük bir özenle sevk ediliyor. Ayrıca Bursa Devlet Hastanesi'nin tadilatı yapıldıktan sonra butik hastane olarak hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. - BURSA
Bursa Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin kucağında yaralanan bebek için herkes seferber oldu Günlük burç yorumları 14 Temmuz 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Anne ve kızı, eski gelinlerini döverek hastanelik etti Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:48:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]